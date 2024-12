Motta "necessario digerire questo pari, dobbiamo andare avanti"

"Dal campo non avevo la sensazione che la squadra stesse soffrendo molto. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, meno bene nel secondo. Dobbiamo digerire questo pareggio e andare avanti sulla nostra strada". Così il tecnico dei bianconeri, Thiago Motta, in sala stampa dopo il pari contro il Lecce. Che prosegue: "Questo è un gruppo, che sa quando fa le cose giuste ma sa anche quando non le fa: ora è necessario capire e imparare in fretta. Dobbiamo pensare alla prossima gara, e cercare di dare continuità a quello che abbiamo fatto bene".

Sulla gara non chiusa, l'allenatore è esplicito: "Siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a sfruttarlo. Potevamo gestirlo meglio, come abbiamo fatto altre volte. Nel primo tempo il Lecce aspettava i nostri errori, ne abbiamo commessi pochi.

Nel secondo tempo, ci siamo aperti troppo, nonostante fossimo in vantaggio. Dobbiamo migliorare nella lettura di questi momenti".

E sul mercato è chiaro: "Si aprirà a gennaio - dice, ma ci troviamo in totale sintonia con la società. Sono molto felice dei giocatori che ho a disposizione, spero che rientrino gli infortunati in modo che possano dare una mano alla squadra".





