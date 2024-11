Parte il Tour di Natale 2024 del Free Voices Gospel Choir

Prenderà il via domenica 1 dicembre, con l'inizio dell'Avvento, il Tour di Natale 2024 del Free Voices Gospel Choir dal titolo "Un abbraccio di speranza".

Alle 16,30 il mass choir, diretto da Laura Robuschi, per l'Associazione Voci Libere di Beinasco, si esibirà sulle scalinate del Duomo di Torino, in piazza San Giovanni, accompagnando l'apertura della prima casella del Calendario dell'Avvento da parte - come tradizione - dei vigili del fuoco di Torino. Un evento ad accesso libero che inaugurerà ufficialmente le manifestazioni natalizie del Comune di Torino.

Un fitto calendario di serate sulle note del gospel In programma tra Torino ed il Piemonte, all'insegna della solidarietà. Gran finale il primo gennaio 2025 al Palazzo delle Feste di Bardonecchia.



