Ritirate 61 armi a Verbania dopo controlli su certificati

Hanno portato al ritiro di 61 armi, di diversa tipologia, le verifiche compiute dalla polizia a Verbania sulla validità delle certificazioni medico-sanitarie di idoneità alla detenzione e al porto. Le armi, di varia tipologia, sono state lasciate spontaneamente dai detentori, che non hanno manifestato l'intenzione di dotarsi di un nuovo certificato medico; ora saranno consegnate al centro abilitato Cerimant, di Milano, per la distruzione.

Nel corso dei controlli sette persone sono state denunciate per omessa denuncia della variazione del luogo di custodia delle armi. Il questore del Vco, Giancarlo Conte, ha anche revocato la licenza di porto d'armi a un cacciatore di frodo scoperto dalla polizia provinciale nell'ambito di un'indagine che, a settembre, ha portato alla denuncia di cinque bracconieri a Oggebbio.





