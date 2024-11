Con Canaletto Van Wittel Bellotto il '700 in mostra a Cuneo

Dodici capolavori che riuniscono il meglio della pittura di paesaggio settecentesca, in un allestimento unico pensato per l'ex chiesa di San Francesco, sede espositiva del Museo Civico di Cuneo. La mostra "Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica" è stata inaugurata oggi. Sarà visitabile fino a domenica 30 marzo 2025.

Scopo dell'esposizione, curata da Paola Nicita e Yuri Primarosa, è anzitutto quello di mostrare come nel XVIII secolo la città diventi protagonista dell'arte. Dalla Roma di Gaspar Van Wittel, l'iniziatore olandese del vedutismo, alla Venezia trionfante di Canaletto, fino a Bernardo Bellotto, nipote e continuatore della sua opera nelle corti dell'Europa centrale.

"Per questo grande progetto abbiamo selezionato autentici capolavori, il meglio del nostro Settecento" conferma Thomas Clement Salomon, direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Ad impreziosire la mostra una scenografia a specchio, curata dall'allestitrice Loredana Iacopino.

Si tratta del terzo capitolo nella collaborazione all'insegna dell'arte tra Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, dopo il successo delle esposizioni "I colori della fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese" nel 2022 e "Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto" nel 2023, visitate da oltre 54mila persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA