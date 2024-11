Blackout a Torino, rinviato il turno del Campionato di scacchi

Un blackout nei saloni dell'Archivio di Stato ha costretto al rinvio, oggi, del quarto turno del Campionato italiano di scacchi, in corso a Torino.

Secondo quanto riferito all'ANSA il complesso è interessato da lavori di manutenzione all'impianto elettrico. Il medesimo inconveniente, peraltro, ha riguardato anche una porzione dei locali della Prefettura, che si trova nello stesso edificio. La possibilità che si rendessero necessari dei distacchi della corrente non è stata comunicata né agli organizzatori della Società scacchistica torinese né allo staff tecnico. I dodici giocatori si sono dunque regolarmente presentati all'orario convenuto.

Da quanto si è appreso in un secondo momento dall'Iren, nella zona si è verificato un guasto alla rete di distribuzione. L''utenza' cui fa riferimento l'area dell'Archivio di Stato e della Prefettura è stata inoltre toccata da un problema supplementare ai propri sistemi.

Sul sito ufficiale del Campionato, cui ogni giorno si collegano gli appassionati di scacchi dall'Italia e dal resto del mondo per seguire in diretta le partite, è apparso un messaggio che parla di turno annullato "per cause di forza maggiore". Il torneo riprenderà domani. Gli incontri in programma oggi saranno disputati domenica.

"Se fossimo stati avvertiti avremmo potuto approntare per tempo un'altra sala di gioco", spiegano dalla Società Scacchistica Torinese. Il campionato si svolge sotto l'egida della Federazione scacchistica italiana, che è associata al Coni.

Quanto all'andamento del torneo, alla fine del terzo turno sono in testa alla classifica con 2.5 punti su 3 il grande maestro bergamasco Sabino Brunello e il maestro Fide bresciano Gabriele Lumachi, 21 anni, la cui prestazione finora è considerata dagli specialisti superiore alle aspettative.





