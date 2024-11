DisFestival, incontri e spettacoli per disattivare i pregiudizi

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3 dicembre, debutta quest'anno il DisFestival, una manifestazione diffusa a Torino che si svolgerà in varie sedi: Ogr, Circolo dei lettori, Pala Gianni Asti, Coro di Santa pelagia e Casa del teatro dei ragazzi e giovani. A organizzarla la Cpd, Consulta per le persone in difficoltà.

L'obiettivo dei promotori di 'DiSfetival, Disattiva i pregiudizi' è di "rendere 'pop' la disabilità, ovvero di usare strumenti, linguaggi e iniziative che riescano a suscitare l'attenzione di tutti e del pubblico più eterogeneo possibile, rispetto a tema tanto importante quanto spesso ritenuto appannaggio solo di alcune categorie speciali, assistite o isolate dal resto del mondo".

In calendario cinque eventi, all'insegna dell'inclusione sociale, distribuiti dal 30 novembre all'8 dicembre, tutti appuntamenti privi di barriere fisiche, architettoniche e sensoriali e dotati dell'offerta di servizi di sottotitolazione e di interpretariato Lis. Saranno coinvolti rappresentanti del mondo profit e non profit, attivisti per la disabilità, esponenti dell'associazionismo, della cultura e del Terzo settore, personaggi dello spettacoli, bambini delle scuole torinesi e le loro famiglie.

Si parte il 30 novembre, alle Ogr, con il 'Talk Agenda della Disabilità', progetto ideato dalla Cpd e da Fondazione Crt; lunedì 2 dicembre al Circolo dei lettori anteprima del cortometraggio 'Cos'hai da guardare?', prodotto dalla Cpd, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto 'Disabilità in rete' 2024; martedì 3 dicembre 'La giornata delle scuole' al Pala Gianni Asti e, al Coro di Santa Pelagia, lo spettacolo 'Il mondo degli altri - Storia ed emozioni oltre le barriere'. Domenica 8 dicembre chiusura alla Casa del teatro ragazzi e giovani con lo spettacolo 'In viaggio con Cipidillo'.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su https://www.cpdconsulta.it/disfestival/



Riproduzione riservata © Copyright ANSA