Cortometraggi in realtà virtuale al Museo del Risorgimento

'La Divina Commedia Vr', 'Storie di Pietra. La vita nell'alta Valle del Cervo' e 'Eroica': sono i tre cortometraggi in realtà virtuale presentati in anteprima da Ett, industria digitale creativa di Genova, nell'ambito della Settima Edizione del Torino Film Industry al Museo Nazionale del Risorgimento. Si tratta di tre progetti cinematografici per la regia di Federico Basso. Al pubblico è stato proposto l'utilizzo di visori grazie ai quali "immergersi" nelle ambientazioni immedesimandosi con i volti dei protagonisti di tre cortometraggi, ottenuti mixando tecnologia avanzata e storytelling.

"L'esperienza di avere partecipato al Torino Film Industry ha rappresentato per Ett un ulteriore stimolo a misurarsi con un mercato, come quello della cinematografia che adotta tecnologie abilitanti, che spesso sfugge alle statistiche ufficiali. Si tratta di un comparto in rapida accelerazione e, nello stesso tempo, in continua evoluzione, data l'estrema flessibilità e trasversalità di AI e tecniche correlate" spiega l'amministratore delegato di Ett, Giovanni Verreschi. "Si sta sempre più facendo strada l'idea - aggiunge - che siamo davanti a una sfida tecnologica che ci chiede di abbracciare ogni branca del sapere, secondo una formula genuinamente e finalmente olistica, permettendoci una conoscenza del reale che scopre lati sempre inediti rispetto a quanto già posseduto dai back ground culturali di provenienza. In sintesi, raccogliamo la sfida di mettere continuamente alla prova creatività e competenze per dare vita a produzioni sempre più raffinate e coinvolgenti per il pubblico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA