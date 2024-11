Job Fair Pmi al Politecnico, 100 imprese alla ricerca di giovani

Torna dal 26 al 28 novembre dalle 10 alle 17 presso la sede centrale del Politecnico di Torino la Job Fair Pmi, la fiera del lavoro dedicata all'incontro fra piccole e medie imprese in cerca di laureati/e e dottorandi/e in ingegneria, architettura, design e pianificazione. La manifestazione, così come i Career Day(s) che si svolgono a maggio, nasce con lo scopo di mettere in contatto la domanda e l'offerta di tirocinio e lavoro, dando spazio in questa occasione al target delle piccole e medie imprese.

L'edizione 2024 torna rafforzata svolgendosi con tre giornate e vede la partecipazione di ben 100 aziende pronte a incontrare migliaia di giovani che si sono formati/e o stanno studiando in ateneo. I giovani avranno la possibilità di conoscere in prima persona i referenti aziendali presso stand appositamente allestiti, interagendo direttamente con loro, consegnando il proprio cv e valutando le migliori opportunità per la propria carriera.

L'edizione 2024 ha registrato un ulteriore incremento delle manifestazioni di interesse da parte delle aziende, a conferma delle ottime possibilità occupazionali per i laureati e dottorandi del Politecnico e l'alto interesse che il mondo del lavoro rivolge alle competenze degli studenti dell'ateneo. Il dato occupazionale dei/delle laureati/e magistrali a un anno dalla laurea, risulta sempre decisamente sopra la media nazionale e molto prossimo alla piena occupazione (Fonte Almalaurea 2024).

Particolare attenzione è stata data in questa edizione al contatto fra pmi e studenti e studentesse internazionali (pari a circa il 20% del totale). Più di 7.000 studenti e studentesse internazionali, provenienti da oltre 100 paesi, scelgono infatti il Politecnico di Torino, offrendo anche alle piccole e medie imprese l'opportunità di accedere a talenti con competenze tecniche e specialistiche.



