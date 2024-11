Bra, Museo Craveri festeggia 50 anni dalla riapertura

Il Museo Craveri di Bra festeggia i 50 di riapertura al pubblico: il 22 dicembre 1974: dopo due anni di lavori di riallestimento delle sale sotto la direzione di Padre Ettore Molinaro e il trasferimento della sezione di Archeologia, Storia ed Arte a Palazzo Traversa, Casa Craveri, dopo quasi sessant'anni, tornava alla sua destinazione originaria, quale museo unicamente dedicato alla Storia Naturale.

L'anniversario verrà ricordato sabato 7 dicembre a partire dalle 15.30, con una speciale visita guidata alle sale accompagnati da Domenico Brizio, Roberto Tibaldi e Rino Brancato che illustreranno come, in mezzo secolo di storia, il "Craveri" sia diventato oggi uno dei più importanti Musei Naturalistici del Piemonte.

A seguire, in ricordo di Ettore Molinaro, storico direttore e fautore della rinascita del Museo, nel Coro di Santa Chiara si svolgerà un concerto dedicato nel Coro di Santa Chiara con musiche di Carl Philipp Emanuel Bach e del padre Johann Sebastian Bach, Chopin e Debussy, eseguite da Leonardo Platini al flauto e Domenico Boggione al pianoforte.

L'evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei di Bra e l'Associazione Ettore Molinaro - Amici di Santa Chiara, l'ingresso gratuito.



