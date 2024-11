Apre a Torino giovedì il Festival del Classico

Apre giovedì a Torino il Festival del classico, presieduto da Luciano Canfora e curato da Ugo Cardinale, che conclude l'autunno dei festival della Fondazione Circolo dei lettori dopo Scarabocchi, Torino Spiritualità e Radici. Tra le voci: Erri De Luca, Maurizio Bettini, Piergiorgio Odifreddi, Mariangela Gualtieri, Viola Ardone, Stefano Mancuso, Vittorio Lingiardi, Telmo Pievani, Monica Maggioni, Andrea Malaguti, Matteo Saudino, Simone Regazzoni, Claudio Pagliara, Gennaro Carillo, Silvia Romani, Giorgio Ieranò, Paola Mastrocola, Luciano Bossina, Mauro Bonazzi, Matteo Nucci. In questa edizione nasce Sei un mito, un nuovo filone a cura della giornalista Letizia Tortello e della docente Giulia Olivero per studenti e studentesse di licei e altre scuole superiori di primo e secondo grado.

"Questa edizione del Festival del Classico non vuole essere il consueto sterile piagnisteo sulle ferite inflitte dallo sviluppo materiale della civiltà all'ambiente, ma una riflessione storica e filosofica, non moralistica, sul rapporto uomo/natura in ogni suo aspetto" spiega Luciano Canfora, fondatore e presidente onorario del Festival del Classico.

Il festival apre nella mattinata di giovedì, 28 novembre, al Circolo dei lettori con la Prima disputa classica, format modello del festival, che vede due squadre di studenti e studentesse delle Scuole superiori del Piemonte confrontarsi a partire dalla mozione Gli dei ci tengono nascosto ciò che ci tiene in vita. La natura è matrigna e ostile all'uomo (alle 10.30).



