Percorsi di donna, la mostra della Uil Pensionati

E' stata inaugurata in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne la mostra d'arte Percorsi di Donna presso l'Ufficio H della Uil Pensionati Piemonte, in via Bossoli 97, nel quartiere Lingotto. Promossa dalla Uil Pensionati Piemonte e da Ada Piemonte, l'esposizione mette in luce il talento e la forza creativa di quattro artiste pensionate, portatrici di un messaggio di consapevolezza, rinascita e lotta contro ogni forma di violenza.

L'inaugurazione, a cui hanno aderito un centinaio di persone, in gran parte residenti del quartiere Lingotto vicino all'ex Moi, è stata aperta dall'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Torino, Jacopo Rosatelli, che ha sottolineato l'importanza di iniziative come questa per rafforzare il tessuto sociale e culturale della città, in particolare nei quartieri periferici: "La sicurezza delle donne e del territorio si costruisce anche attraverso questo presidio sociale. Questa mostra valorizza il contributo femminile alla società e rappresenta un importante passo nella battaglia culturale contro la violenza di genere" ha dettoRosatelli.

"Con la pensione, la vita ci restituisce il tempo per riscoprire noi stesse. Questa mostra è un esempio concreto di come, anche in età avanzata, si possano esplorare nuovi orizzonti e trasmettere messaggi di dignità e rispetto" ha sottolineato Patrizia Suman, segretaria del Coordinamento Pari Opportunità Uil Pensionati Piemonte e organizzatrice della mostra.



