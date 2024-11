'IoLavoro', il tour autunnale si conclude il 28 novembre ad Asti

Giovedì 28 novembre si conclude ad Asti il tour di IoLavoro 2024, il programma autunnale della job fair piemontese, dopo la due giorni di Torino - che ha registrato circa 10.000 partecipanti il 23 e 24 ottobre - l'appuntamento di Biella del 15 novembre scorso.

L'evento è in programma all'Uniastiss, polo universitario Rita Levi Montalcini (piazzale Fabrizio De Andrè) dalle 10 alle 18. Con le risorse del Fondo Sociale Europeo è promosso da Regione Piemonte, in particolare dall'assessorato all'Istruzione e Merito, Lavoro e Formazione diretto dal vicepresidente Elena Chiorino e organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, insieme ai Centri per l'impiego.

Tra gli ospiti di IoLavoro Asti anche il centrocampista brasiliano Hernanes, giocatore di Lazio, Juventus dal 2015 al 2017 e Inter, che verrà intervistato in qualità di imprenditore del settore enogastronomico. L'incontro è previsto in Sala Blu, dalle 12 alle 13.



