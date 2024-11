Atc riqualifica complesso di case del 1910, progetto premiato

Con 114 anni di vita il complesso di case di edilizia sociale in corso Racconigi 25, a Torino, ha ottenuto la certificazione GBC Condomini in classe Gold, dopo la ristrutturazione guidata dall'Atc Piemonte Centrale e realizzata in buona parte da Secap.

Il complesso, costruito nel 1910 su un terreno donato dalla Città di Torino, ospita circa 350 alloggi suddivisi in otto corpi di fabbrica. Per riqualificarlo l'Atc ha sfruttato diverse fonti di finanziamento: gli incentivi del Superbonus 110% e Sismabonus per sei delle otto palazzine, i cui lavori sono stati affidati tramite un avviso pubblico a Secap, e le risorse PinQua-Pnrr e Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) per le altre due.

Un anno e mezzo di lavori, per un importo complessivo di oltre 50 milioni di euro, hanno permesso alle sei palazzine di essere completamente riqualificate mentre sono ancora in corso gli interventi nelle altre due. Quattro palazzine su sei sono passate da classe energetica F a A1, le altre due da F a B, con un risparmio energetico del 68% e un abbattimento di Co2 atteso pari a 400 tonnellate all'anno.

Racconigi 25 "è uno dei progetti che più mi hanno emozionato proprio per il suo impatto sociale oltre che funzionale ed estetico — afferma Giuseppe Provvisiero, presidente di Secap — Per l'azienda è stata una doppia sfida in cui sono state messe in campo competenze tecniche, relazionali e finanziarie".

"La certificazione GBC Condomini, ottenuta grazie all'impegno di Secap - dichiara Emilio Bolla, presidente di Atc -, rappresenta il riconoscimento del valore di un progetto di riqualificazione particolarmente ambizioso che, grazie all'intreccio di diverse fonti di finanziamento, ha consentito di far rivivere uno storico complesso di edilizia sociale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA