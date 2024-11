Alluvione '94, un'opera di arte ricorda impegno dei soccorritori

Non un 'monumento', nel tradizionale significato di incombente memoria, ma una discreta traccia per non perdere il ricordo dell'alluvione del novembre 1994 e celebrare chi intervenne per aiutare, contenere, mitigare i danni e salvare vite. E' il significato dell'installazione che il Comune di Alessandria, domani, 26 novembre, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inaugura in lungo Tanaro San Martino, in prossimità del Ponte Meier, in uno spazio pubblico destinato a verde.

Il progetto artistico è di Danilo Trogu, maestro ceramista della scuola di Albissola (Savona), coadiuvato da Alfonso Femia.

Su un lato verticale dell'opera i nomi di battesimo delle 14 vittime dell'alluvione ad Alessandria; sulla superficie di colore blu/acqua e marrone/fango appoggiate piccole case di ceramica smaltata - in parte 'sommerse' - con rappresentate simboliche onde.

"Dopo trent'anni - sottolinea il sindaco Giorgio Abonante - Alessandria ha un luogo e un simbolo che rappresenta il tributo a chi in quei giorni difficili ha dimostrato un grande spirito di solidarietà. Contribuendo a radicare in città e nel Piemonte una forte cultura della Protezione Civile".

"L'innesto dell'opera nella zolla di terra, al margine della riva, quasi sull'argine - aggiunge Trogu - è un modo per tenere impresso nella memoria che il fiume continua a esistere e ad attraversare la città". "L'acqua, visibile, invisibile - rimarca Femia - è chiaramente l'elemento fondamentale per la governance urbana del prossimo futuro".



