Violenza donne: stand Carabinieri in centri commerciali torinesi

In occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, L'Arma dei Carabinieri, con il Comando Provinciale di Torino, rinnova il suo impegno contro la violenza di genere.

Il 25 novembre le caserme dei Carabinieri verranno illuminate in arancione delle caserme, in adesione al progetto Orange the World', Da questo weekend, lunedì e nella prossima fine settimana, il comando torinese dell'Arma dei carabinieri sarà presente con stand informativi presso numerosi centri commerciali e supermercati a Torino e provincia.

Lunedì 25 mattina sarà presentata alla stampa la 3/a edizione del progetto creativo realizzato dagli studenti dell'Istituto Artistico Renato Cottini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA