Cinema, dalla Regione 15 milioni per le produzioni e le sale

Le istituzioni aumentano il sostegno al cinema e audiovisivo internazionale in Piemonte: 7 milioni per il 2025 alla produzione e 8 per le sale cinematografiche dalla Regione Piemonte, l'impegno della Città di Torino per logistica e infrastrutture, della Fondazione Compagnia di San Paolo per il sostegno a scrittura e sviluppo e della Camera di commercio Torino per la promozione del territorio.

L'annuncio è stato dato nell'appuntamento annuale dedicato al Sistema cinema piemontese e al ruolo delle istituzioni locali nel sostegno alla filiera del cinema e audiovisivo made in Piemonte, organizzato da Film Commission Torino Piemonte nell'ambito del Torino Film Industry, alla settima edizione, all'interno dei Production Days.

La Regione Piemonte ha confermato il forte interesse a investire sul comparto, riconoscendo al cinema e all'audiovisivo un fondamentale valore culturale e industriale. Un rafforzamento che si tradurrà in 8-10 ulteriori progetti finanziati rispetto ai 13 del 2023.

Lo scorso anno la crescita ha portato a Torino e in Piemonte 236 produzioni, 1.300 giorni di riprese con un impatto complessivo di 54 milioni di euro.



