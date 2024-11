Verbania, a Natale installazioni di luce e fontana sul lago

La novità principale del 2024 nel programma delle iniziative di Natale a Verbania, presentate oggi, sono le installazioni di luce: grazie al videomapping, in 8 punti della città, su palazzi, chiese e campanili, verranno proiettate immagini statiche e dinamiche a tema natalizio. Tra questi, anche una fontana olografica collocata nelle acque del lago Maggiore, di fronte a Pallanza, larga 25 metri che spruzzerà acqua nebulizzata fino a un'altezza di dieci metri e sulla quale verranno proiettate le immagini luminose.

Il calendario di eventi - ha spiegato il sindaco Giandomenico Albertella - si chiama 'Natale di luce' perché "per noi cristiani la luce è la nascita di Gesù. Per questo abbiamo scelto il termine luce e non luci al plurale, che è qualcosa di materiale".

L'accensione delle installazioni luminose sarà il 7 dicembre.

Due le piste di pattinaggio: quella a Intra, sotto la tettoia dell'imbarcadero vecchio, aprirà domani. Quella a Pallanza, in piazza Garibaldi, aprirà il 29 novembre. In totale, conclude Albertella, "sono circa 70 eventi. Il costo complessivo è tra i 150mila e i 200mila euro".



