Infrastrutture digitali, Inwit all'assemblea nazionale Anci

Soluzioni per le grandi città e delle aree rurali, monitoraggio dell'aria e degli incendi boschivi, riduzione del digital divide, torri e coperture 4G e 5G dedicate multi-operatore per location indoor. Questi alcuni dei temi che Inwit, la principale digital infrastructure company italiana, porta all'assemblea annuale di Anci, dal 20 al 22 novembre al Lingotto Fiere di Torino.

"Grazie alla capillarità delle nostre infrastrutture digitali e condivise portiamo all'assemblea di Anci soluzioni per rendere più smart non solo le grandi città ma anche i borghi e le aree rurali. - spiega Michelangelo Suigo, direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit -.Questo significa contribuire a dotare i Comuni di soluzioni intelligenti, sostenibili ed efficienti, mettendo al centro dell'attenzione i cittadini e le loro esigenze, grazie all'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro".



