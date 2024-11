Guardia di finanza, a Canelli via intitolata a Fiamme Gialle

Oggi, a conclusione delle iniziative, in provincia di Asti, per i 250 anni della Guardia di Finanza, a Canelli (Asti) è stata inaugurata via 'delle Fiamme Gialle', in piazza della Repubblica, di fronte alla caserma sede della locale Tenenza del Corpo.

La sindaca Roberta Giovine ha accolto l'istanza formulata quest'anno dalla sezione di Asti dell'Associazione Nazionale Finanzieri di Italia (Anfi) avviando che ha portato all'intitolazione alle fiamme gialle del viale antistante il cortile di ingresso della caserma.

La cerimonia è stata presieduta dal comandante regionale Piemonte e Valle d'Aosta, Generale Giovanni Avitabile, alla presenza del prefetto di Asti, Claudio Ventrice, della sindaca di Canelli, del vescovo di Acqui Terme, monsignor Luigi Testore, delle principali Autorità della Provincia di Asti, nonché di una rappresentanza del personale in servizio e in congedo.

Nel suo intervento di saluto, il generale Giovanni Avitabile ha voluto in particolare ringraziare il sindaco e la comunità di Canelli "per il segno di tangibile vicinanza al Corpo manifestato, evidenziando l'alto valore simbolico dell'odierna intitolazione, quale omaggio a tutte le Fiamme Gialle che hanno prestato il proprio servizio al Paese con spirito di sacrificio e abnegazione, talvolta a costo della propria vita".

Alla cerimonia, dopo un solenne alzabandiera, alla presenza di una rappresentanza di alunni degli istituti scolastici canellesi, è stata deposta dal comandante regionale della Guardia di Finanza e dal prefetto di Asti una corona commemorativa di alloro presso il monumento dedicato ai Caduti.





