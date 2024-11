Cubogas celebra 40 anni con area test per compressori a idrogeno

Cubogas, società controllata al 100% da Greenture (Gruppo Snam), ha celebrato oggi il traguardo dei 40 anni di storia, attraverso un evento istituzionale alla sede di Cherasco (Cuneo). L'azienda, specializzata nelle attività di progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni tecnologiche per la compressione di gas naturale, biometano, idrogeno e gas tecnici, con più di 4.000 compressori installati, è attiva nel mercato italiano e internazionale con i marchi Cubogas e Fuel Maker.

A Cherasco è stata inaugurata la nuova area per il collaudo dei compressori a idrogeno, che consente test fino a 1.000 bar di pressione. "In collaborazione con partner istituzionali come la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e Confindustria individuiamo nell'innovazione e nella sostenibilità le leve strategiche per promuovere la decarbonizzazione. - ha spiegato Gianfranco Malvicini, amministratore delegato di Cubogas - Questo obiettivo passa attraverso applicazioni industriali che sfruttano il potenziale di molecole decarbonizzate come il biometano e l'idrogeno. Stiamo costruendo un percorso sistemico che consente a Cubogas di affermarsi sempre più come attore chiave della transizione energetica".

Alla celebrazione è intervenuto, tra gli altri, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: "Aziende come Cubogas - ha detto - rappresentano il chiaro esempio di come un'azienda storica del territorio si misuri con queste sfide e, anzi, decida di cavalcarle con progetti innovativi e sostenibili".





