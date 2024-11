Cosa c'è dietro un film di successo, a Torino il Tfi

Per capire cosa c'è dietro un film italiano bisogna frequentare le sale del Circolo dei Lettori a Torino, affollate in questi giorni di operatori del cinema. È il Torino Film Industry, alla sua settima edizione, coordinato e curato dal Film Commission Torino Piemonte. Un appuntamento ormai consolidato per l'industria cinematografica italiana.

Roberto Proia, sceneggiatore e produttore di "Sul più bello", che avuto due sequel e ora diventerà una serie, racconta che ha cercato come protagonista una ragazza non bellissima ma "normale" che si innamora di uno molto bello. E riesce a conquistarlo con la sua personalità. "Stavo per scegliere Milano come location del film. Ma ho incontrato a Toronto Paolo Manera, direttore della Film Commission Torino Piemonte che mi ha convinto a girare a Torino. Una scelta che si è rivelata vincente" ha spiegato Proia che è anche artefice di uno dei film di maggiore successo del momento, "Il ragazzo dai pantaloni rosa". Bisogna rispondere alla richiesta del pubblico di storie che lo riguardino, in cui possa riconoscersi. Raccontare oggi la diversità è molto importante. Ma non con le parole, o con il 'politicamente corretto', ma con i fatti, le emozioni. Con questo spirito è nata l'idea di raccontare la storia di Andrea Spezzacatena, il giovane che a causa del colore dei pantaloni, viene bullizzato fino al suicidio. "Oggi le famiglie vanno a vedere il film con i figli di 10 anni. Questo mi fa sperare che quando diventeranno ragazzi domani, avranno imparato qualcosa da questa vicende. E' questo quello che cerco quando scelgo delle storie".

Di come comunicare il cinema perché abbia successo hanno parlato i produttori Pier Giorgio Bellocchio e Nicola Giuliano, con Simone Gialdini, direttore generale di Anec. Al Tfi è stata anche presentata da autori e produttori, una selezione dei progetti sostenuti dal Piemonte Film Tv Development Fund, il fondo di Film Commission Torino Piemonte per le produzioni indipendenti con sede in Piemonte a supporto della scrittura e dello sviluppo di lungometraggi e serie tv, bando che dal 2023, nell'ambito di un accordo biennale con Regione Piemonte, interamente sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.





