Al Museo del Cinema Ron Howard, prima star del Tff a Torino

Ron Howard, star del cinema, ha visitato questa mattina il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Il regista americano è in città per il Torino Film Festival che prenderà il via questa sera con il red carpet dei grandi attori al Teatro Regio. Il regista americano ha visitato il Museo del Cinema con il presidente Enzo Ghigo, il direttore Carlo Chatrian e il direttore del Tff Giulio Base.

Ron Howard, regista di film come Apollo 13, A Beautiful Mind e Il codice da Vinci, noto al grande pubblico anche per avere vestito i panni di Ricky Cunningham nel telefilm Happy Days, aprirà questa sera il Tff con l'anteprima di Eden. Si tratta di un drama thriller che vanta un cast del calibro di Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Syndey Sweeney.



