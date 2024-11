Orbassano, il San Luigi rinnova il reparto di Medicina Nucleare

Un investimento da sei milioni di euro per migliorare i servizi oncologici dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano. Grazie a fondi Pnrr, Missione 6 Salute - Next Generation EU, fondi della Regione Piemonte e risorse aziendali, l'ospedale ha completamente rinnovato la Medicina Nucleare e aggiornato tecnologicamente la Radioterapia.

I pazienti potranno ora completare i percorsi diagnostici e terapeutici senza doversi rivolgere ad altre strutture. In Radioterapia è entrato in funzione un nuovo Acceleratore Lineare, strumentazione d'avanguardia per trattamenti oncologici personalizzati con elevata precisione.

La struttura di Medicina Nucleare è stata integralmente ristrutturata, con adeguamento della radiofarmacia e l'acquisto di nuove apparecchiature che potenziano le capacità diagnostiche, attualmente concentrate sull'oncologia ma con prospettive future anche per cardiologia e neurologia. Le due strutture di Radioterapia e di Medicina Nucleare, fanno parte del reparto di Radiodiagnostica, diretto da Andrea Veltri.

"Oggi è un giorno importante per la nostra Azienda - dichiara Davide Minniti, Direttore generale dell'Aou San Luigi Gonzaga di Orbassano - perché grazie all'opportunità offerta dal Pnrr e all'attenzione della Regione, possiamo offrire ai nostri pazienti la massima accuratezza, efficacia e comfort nei percorsi diagnostici e terapeutici disponibili per l'oncologia.

Si tratta di un cambio di passo importante per il nostro bacino di utenza che, con circa un milione abitanti rappresenta una porzione importante dell'area metropolitana e della provincia di Torino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA