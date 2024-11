Italgas e I3P supportano le imprese per innovazione tecnologica

Il gruppo Italgas e l'incubatore di imprese innovative I3P hanno scelto e premiato cinque imprese, candidate alla call for startup lanciata a marzo 2024 e selezionate tra oltre 60 progetti partecipanti, che hanno proposto le migliori soluzioni e tecnologie innovative per definire il profilo del cantiere sostenibile, accelerare il processo di transizione verso un nuovo modo di costruire le infrastrutture energetiche e lavorare sempre più in sicurezza.

L'iniziativa rientra nell'ambito di Ideas 4 Italgas, il programma di open innovation lanciato da Italgas nel 2020 per individuare le più promettenti startup e Pmi a supporto della trasformazione digitale delle reti e della sostenibilità delle attività del Gruppo. La finale della call ha visto otto imprese finaliste e la cerimonia di premiazione con i riconoscimenti alle cinque vincitrici.

I progetti selezionati da Italgas riguarda l'azienda di Bergamo Sikuro, Pix4D (Svizzera), Enivibes (Milano), Sensoworks (Roma), Wsense (Roma). Hanno riscosso interesse anche le altre tre finaliste che hanno disputato la fase finale della competizione: Hypermeteo (Roma), TimelapseLab (Mantova), Wescan (Bergamo).

"L'innovazione è lo straordinario motore che sta guidando l'evoluzione del nostro gruppo", afferma Peter Durante di Italgas. "Dalla prima call del 2020, abbiamo integrato quasi una ventina di tecnologie sviluppate da startup selezionate", aggiunge Leonardo Ambrosi di Italgas.

"L'iniziativa di open innovation che abbiamo pensato e realizzato insieme al Gruppo Italgas è giunta a compimento nel migliore dei modi", evidenzia Giuseppe Scellato, presidente di I3P.



