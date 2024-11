Fermato per un controllo aveva droga in auto e a casa, arrestato

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Moncalieri in piazza Bengasi, a Torino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 26enne era stato fermato mentre si trovava a bordo della sua auto, per un controllo di routine.

I militari dell'Arma hanno però trovato nella vettura un panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi. È così scattata la perquisizione nell'appartamento del giovane, dove i carabinieri hanno scoperto un piccolo bazar della droga e sono stati sequestrati 15 panetti di hashish (per un totale di 1,5 kg) , 56 grammi di cocaina, 44 grammi di marijuana, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento, oltre alla somma di duemila euro trovata in contanti e sequestrata perché ritenuta provento di spaccio.

Negli ultimi giorni, con i coordinati messi in campo dalle Compagnie Carabinieri di Moncalieri e Mirafiori concentrati sempre in Piazza Bengasi, i militari hanno controllato 22 persone e 6 veicoli.



