Damiani festeggia 100 anni a Dubai coi 5 valori dell'italianità

Damiani, il marchio di alta gioielleria di Valenza (Alessandria) ha celebrato il Centenario a Dubai con l'evento '100X100 Italiani', allestito al Mandarin Oriental, uno dei luoghi più lussuosi e prestigiosi della città, non lontano dal famoso grattacielo Burj Khalifa.

Protagonisti i capolavori realizzati dalla Maison in omaggio al centenario. Le creazioni, disposte secondo un percorso espositivo curato da Alba Cappellieri - professore ordinario in Design del Gioiello al Politecnico di Milano - rappresentano la summa di 100 anni di storia di Damiani. Cento anni descritti attraverso 5 valori dell'italianità: la famiglia; la maestria, interpretata da 'Mimosa'; la creatività, espressa da 'Margherita'; la storia, definita da Belle Époque; la passione, illustrata da Fantasy Cut.

All'evento è seguita una cena di gala, con Guido e Silvia Damiani (presidente e vice del gruppo) e ospiti del mondo della moda e del cinema locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA