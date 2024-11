Asti, 40enne operata per oltre sei ore grazie all'ipnosi

Operata per oltre sei ore grazie all'ipnosi. È successo all'ospedale Massaia di Asti, dove un'equipe cardiologica ha eseguito un complesso intervento di ablazione transcatetere su una paziente di 40 anni, utilizzando l'ipnosi come tecnica analgesica.

La paziente, Romina, originaria di Alessandria, è stata operata in un intervento caratterizzato da difficoltà tecniche, tra queste l'assenza della vena cava inferiore che ha costretto i medici a un approccio innovativo, utilizzando la vena giugulare.

Come da prassi, l'equipe diretta dal cardiologo Marco Scaglione ha ricostruito la storia e l'anatomia della paziente tramite tracciati e Tac, per programmare la strategia con cui effettuare l'ablazione transcatetere, procedura mini-invasiva durante la quale il medico introduce un catetere nei vasi sanguigni e lo manovra fino a raggiungere il cuore, isolando i percorsi elettrici anomali presenti nei tessuti cardiaci, causa dell'aritmia.

Romina è rimasta sveglia grazie alla tecnica ormai consolidata nel reparto che l'ha già utilizzata su oltre duemila pazienti. "La struttura complessa di Cardiologia dell'azienda sanitaria astigiana risponde ottimamente alle esigenze del territorio e nello stesso tempo è un punto di riferimento internazionale nell'Elettrofisiologia e nella cardiologia interventistica sempre più avanzata - conferma l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi - Il caso di Asti testimonia che l'eccellenza nelle cure è un traguardo raggiungibile anche nei centri di provincia di minori dimensioni, quando a politiche sanitarie lungimiranti si unisce la determinazione verso nuovi traguardi da parte dei medici e degli operatori sanitari".



