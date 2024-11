Guardia di Finanza, lezione speciale all'artistico 'Cellini'

Tappa a Valenza, nell'istituto d'istruzione superiore 'Cellini', della presentazione itinerante in tutta la provincia di Alessandria che sta impegnando la Guardia di Finanza nell'ambito nelle celebrazioni per i 250 anni di fondazione del Corpo.

Come rimarcato dal comandante provinciale, colonnello Antonio Gorgoglione, si è pensato di coinvolgere le classi del liceo artistico proprio perché si trova in uno dei distretti orafi più importanti d'Italia. Un'occasione per parlare di contraffazione e, in particolare, di quella relativa a gioielli e preziosi.

Inoltre, proprio ai ragazzi dell'Artistico le Fiamme Gialle hanno commissionato opere e dipinti per onorare l'anniversario.

Usata la tecnica della 'foglia d'oro', un modo anche per onorare la tradizione artigiana della Città dell'Oro. Tra i personaggi ritratti San Matteo, patrono della Guardia di Finanza, e una donna in divisa. Non mancano figurine di carta da ritagliare e rivestire con uniformi storiche.

La Guardia di Finanza è nata 250 anni fa proprio in Piemonte e la presentazione itinerante sul territorio vuol essere un omaggio a una realtà che la ospita da così tanto tempo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA