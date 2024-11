Nascondevano droga e armi, arrestati a Torino due ventenni

Gli agenti della Squadra Mobile di Torino, guidata dalla dirigente Marzia Giustolisi, hanno condotto un'operazione antidroga che ha portato al sequestro di quasi nove chili di sostanze stupefacenti, una pistola Beretta e uno sfollagente, con l'arresto di due giovani italiani, un ventiquattrenne e un ventiduenne L'intervento è scattato in uno stabile di via Cimarosa, dove gli investigatori avevano già individuato un'attività sospetta di spaccio. Durante un servizio di appostamento, gli agenti hanno notato due giovani che accedevano ai garage dell'edificio, percependo un forte odore di droga.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto in una intercapedine uno zaino e tre buste contenenti hashish e marijuana, una pochette con una pistola Beretta, 27 cartucce e due caricatori. Ulteriore sostanza stupefacente è stata rinvenuta negli appartamenti dei due indagati, insieme a uno sfollagente modello tonfa.



