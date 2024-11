Minaccia la ex e il nuovo ragazzo, arrestato stalker 20enne

Un ragazzo di 20 anni di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) è stato arrestato dai carabinieri per stalking ai danni dell'ex ragazza. Il giovane, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e danneggiamenti e già colpito da un divieto di accesso ai locali pubblici, si trova ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Verbania.

Da aprile, quando la giovane aveva deciso di porre fine alla relazione, il ragazzo aveva cominciato a pedinarla e a perseguitarla quotidianamente con messaggi e post sui social network. Il ventenne, oltre ad accusare la ex di averlo umiliato troncando la loro storia, aveva iniziato anche a minacciare le amiche della donna e altri ragazzi che vedeva in sua compagnia.

A convincere la donna a denunciare l'ex ragazzo è stato l'ultimo episodio, quando il ventenne ha atteso il nuovo ragazzo della giovane fuori da un campo sportivo, inseguendolo fino all'auto e tentando di aprire la portiera.



