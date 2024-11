A Tortona sequestrate oltre mille borse da donna contraffatte

Sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Tortona (Alessandria) circa 1.300 borse da donna con un noto marchio contraffatto.

L'operazione è stata condotta in collaborazione con l'Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia durante un piano coordinato di controlli in città su alcune importazioni di merci provenienti dalla Cina e destinate al territorio nazionale.

La merce è stata trovata in un container. Una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato ricavi per circa 30mila euro.

Il titolare della ditta importatrice, di nazionalità cinese, è stato denunciato per introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.



