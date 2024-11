Biobanca di Candiolo, 100mila euro dagli ace delle Atp finals

Grazie ai 372 ace - i punti ottenuti direttamente dal servizio - alle Nitto Atp finals che si sono concluse ieri a Torino con il trionfo di Sinner - sono stati raccolti fino ad oggi 66.000 euro nell'ambito della campagna 'Un Ace per la Ricerca' per sostenere le attività della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. Intesa Sanpaolo, host partner delle finali di tennis, incrementerà a 100mila euro la donazione complessiva per il progetto.

Intesa Sanpaolo ha donato 100 euro per ogni ace realizzato dai giocatori durante le Atp finals e 1.000 euro per ogni ace nella finale. I fondi raccolti sono destinati al progetto della Biobanca dell'Istituto di Candiolo - Irccs, la cui prima pietra è stata posata dal campione Jannik Sinner durante la sua visita all'Istituto prima dell'inizio delle Nitto Atp Finals.

La Biobanca di Candiolo è un centro innovativo per la raccolta e conservazione di campioni biologici, pensato per dare un impulso decisivo alla ricerca oncologica. Con i suoi 2.900 metri quadrati su tre piani, ospiterà laboratori, spazi criogenici e congelatori specializzati, fornendo ai ricercatori risorse essenziali per sviluppare diagnosi e terapie sempre più precise e mirate.

La Biobanca rappresenta una tappa fondamentale del progetto 'Cantiere Candiolo' e un investimento strategico per aumentare le possibilità di successo anche contro i tumori più aggressivi.

La raccolta di fondi prosegue ed è aperta a tutti: per partecipare è possibile effettuare una donazione attraverso la piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo.



