Taekwondo: concluso campionato italiano Forme e Freestyle 2024

Il Pala200 di Settimo Torinese ha ospitato il Campionato Italiano Forme e Freestyle 2024, regalando due giornate di competizioni di alto livello e segnando un traguardo storico per il taekwondo italiano. Per la prima volta, sono state assegnate medaglie d'oro a pari merito nel freestyle: nella Senior Under 25 Maschile, Andrea Norbiato e Luca Matellini hanno condiviso il primo posto; nella Junior Maschile, Federico Maria Serain e Filippo Di Vincenzo si sono distinti allo stesso modo, così come i Cadetti Rosse-Nere Maschile, Emanuele Fugazza e Alessandro Carta.

Le gare di freestyle hanno evidenziato il continuo miglioramento tecnico degli atleti italiani, rendendo la competizione sempre più serrata e spettacolare. Anche le Forme hanno avuto un ruolo di rilievo, rappresentando un importante banco di prova in vista del Mondiale di Forme e Freestyle che si terrà a Hong Kong. Il parataekwondo poomsae ha completato l'evento, mettendo in luce i valori di inclusione e le eccellenti prestazioni agonistiche degli atleti paralimpici italiani, tra i più competitivi in Europa. L'evento - si legge in una nota della federazione italiana taekwondo - ha sottolineato la crescita del taekwondo italiano, che guarda al futuro puntando su sostenibilità, inclusione e sviluppo tecnico in ogni sua espressione.



