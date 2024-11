Atp Finals: Cirio 'Sinner ci regala emozioni incredibili'

"Oggi festeggiamo Jannik Sinner che ci regala emozioni incredibili e una vittoria meravigliosa e porta l'Italia sul podio del mondo, e la certezza che le Atp resteranno in Italia fino al 2030. Sono molto soddisfatto di questo risultato e credo che se l'Italia ha di nuovo ottenuto di ospitare le Atp sia anche merito della capacità organizzativa e di accoglienza che la Regione Piemonte e la Città di Torino hanno saputo dimostrare in questi anni". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Ora proseguiamo il lavoro per ottenere la permanenza qui delle Atp per i prossimi 5 anni - aggiunge -, lo merita Torino, lo merita il Piemonte e lo meritano le migliaia di appassionati che hanno contribuito in questi anni a far crescere la manifestazione e renderla unica, come confermato dal pubblico e dagli atleti".



