Moncalieri Jazz Festival omaggia i 100 anni della Radio

Chiude con il botto domani all'Auditorium Rai di Torino la 27/a edizione del Moncalieri Jazz Festival, concerto dedicato ai '100 Anni della Radio' in collaborazione con Rai Radio Techeté, voluto dal direttore artistico Ugo Viola, per l'occasione anche lui sul palco con la sua fisarmonica.

"Un concerto-evento - dice Viola - per celebrare un mezzo che ha rivoluzionato la comunicazione e diffuso cultura e musica nel nostro paese, a partire dal 6 ottobre 1924 quando la voce di Ines Viviani Donarelli pronunciò il primo annuncio radiofonico della storia italiana tramite l'Uri (Unione Radiofonica Italiana) che poi diventò Eiar. La radio - ha aggiunto il direttore del Mjf - ha dato vita ad un nuovo linguaggio, un nuovo modo di comunicare notizie, cultura e musica, in grado di raggiungere un pubblico vasto e diversificato. Attraverso la radio Corrado Mantoni annuncio' la fine della Seconda Guerra Mondiale". Per anni Torino fu sede di trasmissioni radiofoniche e per questo il Mjf ha deciso di omaggiare quel periodo ricordando le prime orchestre, come quelle di Kramer, Luttazzi, Angelini, sino al Quartetto Cetra. Sul palco salirà l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dal Maestro Steven Mercurio, colonna sonora portante di un repertorio selezionato da Andrea Ravizza.

La compagine sarà accompagnata da una House Band Jazz (Valerio Signetto e Marco Tardito al sax contralto, Gianni Virone e Luca Biggio e Marco Tardito al sax tenore, Gianni Alberti al sax baritono, Fabio Gorlier al pianoforte, Francesco Bertone al contrabbasso e Luca Rigazio alla batteria) impreziosita dalla cantante Tosca, dal trombettista Fabrizio Bosso, da Ugo Viola e dalle 'Voci di Corridoio'. La serata, introdotta da Elisabetta Malantrucco di Rai Radio Techeté e condotta dal critico musicale Marco Basso, chiude un festival felice, che ha visto numerosi sold out, a cominciare dall'inaugurale Notte Nera, la serata del 14 novembre 'Cine & Jazz', che ha celebrato i centenari di Marcello Mastroianni, Marlon Brando e Henry Mancini, e quella di ieri, omaggio a Pino Daniele con il concerto 'Il Cielo è Pieno di Stelle', celebrare il patto di amicizia tra il Stasera, infine, è la volta, sempre alle Fonderie Limone, di un doppio concerto con il Furio Di Castri Quintet in 'Shades of China', e 'Orizzonte', per commemorare il settecentenario di Marco Polo.



