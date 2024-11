FdI, 'ripulito a Torino monumento imbrattato dai centri sociali'

Oggi pomeriggio una delegazione di Gioventù Nazionale sezione D'Annunzio, del movimento giovanile di Fratelli d'Italia, si è recata al monumento a Vittorio Emanuele II per effettuare una pulizia simbolica, dopo l'imbrattamento avvenuto durante la manifestazione di ieri.

"Siamo qui per un'azione simbolica'' - spiegano i militanti in una nota - ''Deturpare uno dei monumenti simbolo di Torino e occupare la Mole Antonelliana togliendo la bandiera italiana è un attacco al cuore della nostra città".

"Questi sono i risultati delle politiche di dialogo e supporto con le frange più estreme della galassia autonoma da parte delle istituzioni cittadine - proseguono - Con questa azione, dal carattere simbolico, abbiamo voluto restituire dignità a un monumento simbolo di Torino. Avvieremo i contatti con gli uffici competenti perché gli interventi di ripristino e pulizia siano effettuati nel più breve tempo possibile, cancellando così il ricordo vergognoso della giornata di ieri".

"Ancora una volta Torino ostaggio dei collettivi rossi e dei centri sociali: 20 agenti al pronto soccorso, cori inneggianti alla P38, Mole Antonelliana occupata e monumenti deturpati - spiega il consigliere di FdI Raffaele Marascio A quanto pare le politiche di regolarizzazione dei centri sociali avviate dal Comune qualche mese fa stanno portando grandi risultati: violenza e devastazione per la città. Ci aspettiamo una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche rispetto a quanto accaduto ieri. Non posso esserci ambiguità davanti a questi episodi inaccettabili", conclude Marascio.



