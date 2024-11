Casale, in storica Centrale Idraulica il Museo dell'Acqua

La storica Centrale Idraulica di Sollevamento dell'ex Consorzio Irriguo Valentino - San Germano di Casale Monferrato (Alessandria), progettata tra il 1880 e il 1885 dal geometra Paolo Gaudio, diventa da oggi ' Museo Dinamico - Geometrie dell'Acqua'.

Grazie a un'importante opera di recupero, sostenuta da Collegio dei Geometri e Comune, il percorso esplora la storia del rapporto tra l'uomo e l'acqua. Due personaggi simbolici - il geometra Arturo Bevilacqua e la Signorina Azzurra - conducono in un viaggio dal passato al presente, offrendo riflessioni sui cambiamenti climatici e l'impatto delle attività umane sull'ambiente. I visitatori possono vivere un'esperienza interattiva grazie a contenuti multimediali e ascoltare virtualmente le voci di grandi figure storiche, insieme a contributi scientifici.

"La riqualificazione della centrale idraulica rappresenta un importante passo avanti nella promozione del territorio e delle sue risorse - sottolinea Giovanni Spinoglio, presidente Collegio Geometri e dell'Associazione Geomonferrato-Mu.Di - è un'opportunità per sensibilizzare, soprattutto i giovani, su tematiche attuali e importanti per il futuro. Se 150 anni fa parlavano già di energie rinnovabili, oggi ancora di più dobbiamo insistere in questa direzione invitando a studiare per poter portare risposte e risoluzioni positive alle tematiche ambientali che ci aspettano". "Questo spazio - aggiunge il sindaco Emanuele Capra - va a incrementare la rete cittadina di strutture che tutelano e divulgano la storia e la cultura locali Oltre ad aver preservato un edificio storico di pubblica utilità, lo si è riqualificato mettendolo a disposizione di tutti".



