Universiadi 2025: la fiaccola ha fatto tappa ad Alessandria

Tappa ad Alessandria del tour della fiaccola delle Universiadi Invernali 2025. Ad aprire la marcia il sindaco Giorgio Abonante. "Atenei come l'Università del Piemonte Orientale e il Politecnico di Torino, attirando studenti da tutto il Piemonte e dal resto d'Italia, siano un motore di crescita essenziale per il territorio".

Tra i tedofori in marcia da Palazzo Borsalino (sede del dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali) fino all'ultimo tratto tra PoliTo e Disit (dipartimento di Scienze e innovazione tecologica) la campionessa mondiale di taekwondo Laurene Kimi Ossin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA