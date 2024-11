Escher, oltre 100 opere del visionario olandese esposte ad Asti

Maurits Cornelis Escher arriva ad Asti. Dal 16 novembre 2024 fino all'11 maggio 2025, oltre cento opere del visionario artista olandese saranno esposte in otto diverse sezioni a Palazzo Mazzetti. "La realtà non è sempre come la vediamo, ce lo insegnano le teorie della relatività o la fisica quantistica. - dice il curatore della mostra Federico Giudiceandrea, tra i maggiori esperti mondiali dell'artista olandese - Nelle sue opere Escher ha saputo prendere spunto dai teoremi geometrici, dalle intuizioni matematiche passando per le riflessioni filosofiche fino ai paradossi della logica".

A Palazzo Mazzetti saranno esposte tutte le opere più importanti del geniale artista: 'Mano riflettente', 'Vincolo d'unione', 'Metamorfosi', 'Giorno e notte' e la celebre serie degli 'Emblemata'.

"Sono icone ammalianti delle infinite possibilità di interazione tra arte e scienza", commenta Francesco Antonio Lepore, presidente di Fondazione Asti Musei, che ha organizzato la mostra insieme a Fondazione CrAsti, Regione Piemonte, Comune di Asti, con il contributo del Ministero della Cultura e di Fondazione Crto, in collaborazione con Arthemisia, M.C. Escher Foundation, Maurits e il patrocinio della Provincia di Asti.

La mostra - dice Livio Negro, presidente di Fondazione CrAsti - sarà un esperienza emozionante e immersiva adatta a tutti", è aperta tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 10 alle 19.





