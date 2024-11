Eataly debutta nel New Jersey, dodicesima sede in Nord America

Eataly continua il suo piano di espansione verso nuovi mercati in tutto il Nord America e fa il suo debutto nello stato del New Jersey, a sole 19 miglia a ovest di Manhattan, nel complesso The Mall a Short Hills. In tutto sono 12 oggi le sedi in Nord America e oltre 50 i negozi in tutto il mondo. Lo ha reso noto l'amministratore delegato di Eataly Andrea Cipolloni che ha presentato le proposte di Natale di Eataly Torino Lingotto.

"Con una superficie di poco più di 1.600 mq, Eataly Short Hills ha un ristorante con oltre 100 etichette di vini italiani, diversi banchi di quick service e un mercato che porta nel New Jersey centinaia di prodotti Made in Italy e artigianali di alta qualità" ha spiegato Cipolloni.



