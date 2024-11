Asta benegica di Dynamo Camp con opere di Jacopo di Cera

Si tiene oggi venerdì 15 novembre, a partire dalle 18.30. l'evento di beneficenza negli spazi di Edit Porto Urbano in cui le opere d'arte di Jacopo Di Cera si incontrano con i progetti di Dynamo Camp a sostegno di bambini affetti da patologie gravi e croniche.

Parte del ricavato della serata andrà a sostegno delle attività di Dynamo Camp.

La Fondazione Dynamo Camp Ets offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche e alle loro famiglie. Le attività si svolgono presso la struttura di Dynamo Camp a Limestre in Toscana, in un'oasi di oltre 900 ettari affiliata al Wwf e, fuori dal Camp, in ospedali, associazioni, case famiglia e Dynamo City Camp nelle maggiori città italiane. Arrampicata, equitazione, tiro con l'arco, attività con cani addestrati, Terapia Ricreativa in acqua, circo e clownerie, Art Factory, Radio Dynamo, Studios, Musical sono strutturate secondo il principio della Terapia Ricreativa Dynamo, che ha l'obiettivo dello svago e del divertimento, di inclusione e socializzazione, di essere di stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza.



