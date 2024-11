In crescita 'mutui green', sono il 10% dei finanziamenti

In Italia il patrimonio edilizio esistente da recuperare raggiunge circa il 70% del costruito.

Tra le misure alternative ai bonus edilizi, si afferma sempre più lo strumento finanziario dei "mutui green", in rapida espansione. Nel 2020 - secondo un recente studio dell'agenzia Qualis - rappresentavano appena il 3% del totale dei finanziamenti aperti in Italia per la compravendita o la ristrutturazione di un edificio. Nel 2023 la percentuale è salita al 6,5%, mentre nel 2024 è arrivata a toccare il 10%, con un record del 16% nel mese di agosto.

Il tema della ristrutturazione è al centro di Restructura 2024, l'evento, organizzato da Gl events Italia da giovedì 21 a sabato 23 novembre all'Oval Lingotto Fiere di Torino, con un appuntamento off in piazza Castello domenica 24 ottobre in collaborazione con Anci. Oltre 150 gli espositori, con una forte presenza internazionale, che parteciperanno a Restructura 2024 per scoprire le soluzioni più innovative presenti nel settore: dalla formazione fino all'uso delle nuove tecnologie, passando dall'intelligenza artificiale. Tutta la filiera è coinvolta: dal Politecnico e l'Università di Torino agli Ordini e Collegi delle professioni tecniche, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese di costruzioni agli enti di formazione e sicurezza.

"L'edizione 2024 ripensa profondamente sia i format che i contenuti della fiera, con un obiettivo: restare al passo di un settore in continuo fermento, oltreché in rapida crescita, attraverso uno sforzo in grado di coinvolgere di concerto l'intero sistema locale e nazionale del settore delle costruzioni, ampliando così fortemente anche il novero degli espositori, attraverso grandi partner e nuovi brand" spiega Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.





