Atp Finals:Gaudenzi 'molto contenti,Torino sopra le aspettative'

"Siamo contentissimi dell'esperienza delle Atp Finals a Torino, è andata sopra le aspettative. Provenendo da Londra c'era un po' di tensione. A Torino siamo arrivati con il Covid, problematiche fuori e dentro il palazzetto. Adesso è diventato tutto stupendo". Lo ha detto Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp, a margine delle Finals che si stanno giocando all'Inalpi Arena.

"Al di là del calore del pubblico - ha aggiunto - a sorprendermi è stata l'integrazione con la città. Ti sembra di vivere il tennis un po' ovunque, è una cosa che è piaciuta tantissimo.

Torino ha dato non solo quello che doveva dare ma anche di più".

"La possibilità di organizzare un Atp 500 a Torino? Onestamente è la prima volta che lo sento" ha concluso.

L'annuncio della destinazione delle Atp Finals per il periodo 2026-2030 sarà fatto domenica prossima. "Le linee guida - ha spiegato Gaudenzi - sono tante, dalla ricerca di un mercato con un alto interesse per il tennis e un'ottima atmosfera fino al tema geografico visto che il torneo si svolge dopo quello di Bercy. E poi c'è l'aspetto economico, il mercato. Sono tante le variabili. L'obiettivo è un prodotto di successo come è stato in questi anni a Torino"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA