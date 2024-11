Giselle e Lo Schiaccianoci, un dicembre di danza al Regio

Torna a dicembre al Teatro Regio la grande danza. Quest'anno il Balletto dell'Opera di Tbilisi ci conduce in un viaggio tra sogno e realtà con due capolavori: Giselle su musica di Adolphe-Charles Adam e Lo Schiaccianoci su musica di Pëtr Il'ic Čajkovskij. L'Orchestra del Teatro Regio, cui si aggiunge il Coro di voci bianche per Schiaccianoci, è diretta dal maestro Papuna Gvaberidze in alternanza con Levan Jagaev.

Dal 12 al 18 dicembre andrà in scena Giselle, balletto romantico per eccellenza, nella versione coreografica di Alexey Fadeechev e Nina Ananiashvili. Il balletto in due atti su musica di Adolphe-Charles Adam, libretto di Théophile Gautier e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges e coreografia di Jean Coralli, Jules Perrot e Marius Petipa racconta la storia di Giselle, una giovane contadina, che si innamora di Albrecht, un nobile che le nasconde la sua vera identità. Quando scopre il suo inganno e che lui è già promesso a un'altra, Giselle muore di dolore. Dopo la sua morte, diventa una delle villi, spiriti vendicativi di giovani tradite in amore. Quando Albrecht va alla sua tomba, le villi cercano di condannarlo a danzare fino alla morte. Ma Giselle, ancora innamorata, lo protegge con il suo sacrificio, salvandolo e trovando così la pace eterna.

Dal 21 al 30 dicembre è in programma Lo Schiaccianoci nell'interpretazione del Balletto di Tbilisi. Questa versione, creata da Nina Ananiashvili e Alexey Fadeechev, ci immerge nella tradizione georgiana, tra la casa della famiglia Dadiani e il fiabesco Parco Mtatsminda di Tbilisi, dove bambini, fiocchi di neve danzanti e figure fantastiche prendono vita. La scenografia e i costumi di Solomon (Soliko) Virsaladze riempiono la scena di colori vivaci e dettagli preziosi, riportando il pubblico in un mondo di pura meraviglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA