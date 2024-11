Vojvoda con sciarpa Juve, sui social l'ira dei tifosi del Toro

Il mondo granata è in fermento dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus. Sui social è diventato virale il video girato al triplice fischio della sfida allo Stadium chiusa sul 2-0 per i bianconeri. Nel mirino dei tifosi del Torino è finito Mergim Vojvoda, laterale kosovaro subentrato nel corso della ripresa.

Il giocatore del Toro, infatti, lascia il campo e rientra negli spogliatoi con una sciarpa della Juventus. Una scena che non ha fatto piacere ai tifosi granata, già furenti per la sconfitta, alimentando numerosi attacchi e polemiche all'indirizzo del giocatore granata.



