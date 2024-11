In Cina la Cattedra Agnelli di cultura italiana

"È un'iniziativa importante, per la prima volta una cattedra è assegnata a un Paese europeo nell'Università più importante della Cina". E' il commento di John Elkann, presidente di Stellantis, in merito alla Cattedra Agnelli di cultura italiana, istituita presso l'Università di Pechino.

Si tratta di una cattedra dedicata alla cultura a 360 gradi, quindi non legata solo alle materie umanistiche. "È interamente finanziata dalla Fondazione Agnelli che permette attraverso l'istruzione di far conoscere l'Italia all'estero. Facendo in modo che l'Italia sia conosciuta non solo per la sua storia ma anche per la contemporaneità. È un cattedra che prevede una rotazione ogni sei mesi" ha aggiunto Elkann, a margine della lectio magistralis tenuta dal presidente Sergio Mattarella all'Università di Pechino. Il primo incarico è stato assegnato all'ex premier Romano Prodi.

La Cattedra fa parte di un più ampio programma che la Fondazione Agnelli da anni promuove in Italia e nel mondo. Nel suo crescente impegno per contribuire al miglioramento del sistema educativo - dalla scuola dell'infanzia ai più alti livelli dell'istruzione - la Fondazione Agnelli promuove ogni anno ricerche e studi, insieme a progetti di didattica innovativa per e con le scuole.



