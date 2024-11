Atp finals: in mostra 'Virtual tennis - 66 anni di videogames'

La storia dei videogiochi dedicati al tennis viene ripercorsa a Torino in una mostra gratuita interattiva al Mupin, il Museo piemontese dell'informatica, in occasione delle Atp Finals. Col titolo 'Virtual tennis - 66 anni di videogames', oggi, domani e il 16 e 17 novembre è visitabile ai Murazzi del Po, con orario 10-21, prolungato nelle serate di sabato.

La mostra racconta come il tennis abbia giocato un ruolo fondamentale nel plasmare l'industria videoludica e la cultura pop in oltre sessant'anni di percorso e fa seguito alla partecipazione del Museo alla storica mostra Play - Videogame arte e oltre alla Reggia di Venaria.

Attraverso postazioni di gioco funzionanti, pannelli informativi e video, grazie a i volontari del museo i visitatori potranno comprendere la storia dei videogiochi e cimentarsi in prima persona in accese partite, dal pionieristico "Tennis for Two" del 1958, alla "Magnavox Odyssey" del 1972, dall'iconico "Pong" fino ai titoli dei primi anni 2000 e a "Wii Sports Tennis".



