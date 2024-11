Truffa anziana ma chiede indicazioni a carabiniere in borghese

Una donna di 39 anni è stata arrestata dai carabinieri di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) per truffa aggravata: ha sottratto denaro e gioielli in oro a un'anziana. I militari l'hanno fermata al termine di un pedinamento durato tre ore e cominciato dopo che la stessa truffatrice aveva chiesto indicazioni per raggiungere una via della città a un carabiniere in borghese, che stava pattugliando la zona dopo alcune segnalazioni di tentate truffe.

Alla 39enne, residente a Napoli, sono stati sequestrati anche gioielli in oro risultati non appartenenti alla vittima, sulla cui origine sono in corso accertamenti.



