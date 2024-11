Tortona, sciopero nell'hub Gls e nelle filiali

È partito questa stanotte uno sciopero nell'hub Gls di Tortona (Alessandria). Da questa mattina - come aggiornato da Adl Cobas - sono interessate anche le filiali.

"Non intendiamo stare fermi - spiegano dal sindacato - dopo che Gls e fornitori hanno fatto improvvisamente un passo indietro rispetto ad accordi presi e che prevedevano importanti aumenti salariali, non solo per i lavoratori". Una lotta che andrà avanti oggi e nei prossimi giorni e non si fermerà fino a quando non saranno raggiunti i punti richiesti: anticipo di 100 euro sugli aumenti contrattuali, prolungamento degli scatti di anzianità, un risarcimento di 2.000 euro per la mancata applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno, sospensione delle franchigie e clausola sociale per i driver.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA