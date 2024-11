TorinoFilmLab, 41 progetti di film e serie tv da 35 paesi

Il TorinoFilmLab conclude il proprio anno di attività portando a Torino i professionisti e le professioniste emergenti che negli ultimi mesi hanno partecipato al lab organizzato dal Museo Nazionale del Cinema. Dal 21 al 23 novembre, nel contesto del 17o Tfl Meeting Event e a staffetta con il Torino Film Festival, 74 partecipanti del 2024 provenienti da 35 paesi presenteranno i 41 progetti di filmne serie tv sviluppati nei diversi programmi Tfl davanti al pubblico di 200 addetti ai lavori. Novità di questa edizione è la presentazione di 9 progetti di serie che hanno partecipato a serieslab e 4 progetti di commedie sviluppati negli ultimi 10 mesi grazie al nuovo programma Tfl ComedyLab.

Tra i partecipanti anche otto italiani e italiane: Andrea Gatopoulos che con il suo cortometraggio realizzato completamente in Ai The Eggregores' Theory ha inaugurato quest'anno la Settimana della Critica a Venezia e - grazie al programma Tfl ScriptLab - ha lavorato a The Hallucinations; Stefano La Rosa e Luca Renucci registi e sceneggiatori del progetto L'ultima regina - sviluppato durante ComedyLab; dal programma FeatureLab la regista e sceneggiatrice Angelica Gallo e il produttore Andrea Gori con La notte brucia; l'autrice italiana Cecilia Gragnani e l'italo-francese Tatiana Delaunay - entrambe partecipanti del programma ComedyLab - e Giulia Campagna, produttrice di Past Future Continuous, con cui si è aggiudicata il Tfl Co-Production Fund 2024 da 50.000€.

Il Tfl Meeting Event è un vero e proprio mercato di coproduzione che riunisce la community internazionale per creare collaborazioni che possano portare questi progetti alla realizzazione e che si concluderà con l'assegnazione di una serie di premi per un totale di 376.000 euro, anche grazie a numerosi partner internazionali.

In parallelo il Torino Film Festival ospita sei film a cui il TorinoFilmLab ha lavorato tra il 2019 e il 2024, di cui uno in anteprima internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA